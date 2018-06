Wie es vergangene Woche aus Bremen heißt, sei eine Vereinbarung zur Übernahme von Zero und den neuen Investoren bereits unterzeichnet worden. Diese besagt, dass das laufende Geschäft des Modehändlers weitergeführt wird und die Angestellten übernommen werden. Der Hauptsitz der Zero-Gruppe bleibt in Bremen. Über den Kaufpreis und jegliche weiteren finanziellen Details wurde hingegen Stillschweigen vereinbart. Die Gläubigerausschüsse haben bereits ihre Zustimmung zur Übernahme gegeben.



Die Investoren



Urs-Stefan Kinting und Viktor Seuwen sind von Zero zu Beginn des Insolvenzverfahrens als Branchenexperten von den Insolvenzverwaltern Malte Köster und Tim Beyer interimsweise als Manager für das operative Geschäft ausgewählt worden. Man arbeitete von da an an der Stabilisierung und Restrukturierung der Zero Group. Die beiden Investoren waren zuvor für bekannte Unternehmen der Bekleidungs- und Textilbranche in diversen Funktionen und Führungspositionen tätig.



Hintergrund



Im April 2016 hatte die Gruppe Zero einen Antrag auf ein Insolvenzverfahren stellen müssen. Eine erste Übernahmevereinbarung mit einer europäischen Investorengruppe konnte aufgrund eines neuen Steuergesetzes nicht realisiert werden.

