Bei Zalando wird viel gefeiert dieser Tage. Zuerst das erfolgreiche Marketing-Event Bread&&Butter in Berlin, kurz darauf das zehnjährige Firmenjubiläum. Doch gleichzeitig schicken schlechte Nachrichten den Aktienkurs auf Talfahrt. Denn zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate musste der Online-Händler seine Umsatz- und Ergebniserwartungen für das laufende Jahr zurücknehmen. »Der lange und außergewöhnlich heiße Sommer sowie ein verspäteter Start in die Herbst/Winter-Saison belasten das Umsatzwachstum und das bereinigte EBIT«, teilt das Unternehmen mit. Die hohen Temperaturen hätten im gesamten Modemarkt zu rückläufiger Nachfrage und schrumpfenden Umsätzen geführt. Und auch den Start in die Herbst-/Wintersaison sieht der Versender bereits verpatzt. Die üblicherweise höheren Margen zu Beginn der Saison könnten bei der derzeitigen Wetterlage nicht erzielt werden, schreibt der Berliner Versender.



Deshalb rechnet der Vorstand im Gesamtjahr »nur« noch mit einem Umsatzplus am unteren Ende der angestrebten Spanne von 20 bis 25 %. Auch beim bereinigten Betriebsgewinn (EBIT) ist das Unternehmen pessimistischer als noch vor einigen Wochen: Hier traut sich Zalando nur noch 150 bis 190 Millionen Euro zu, nachdem der Konzern zuletzt noch das untere Ende der ursprünglich gesteckten Prognose von 220 bis 270 Millionen Euro angepeilt hatte. »An unseren langfristigen Wachstumszielen, unser Geschäft bis 2020 zu verdoppeln, ändert sich nichts«, versicherte aber Unternehmenschef Rubin Ritter.



Der Aktienkurs reagierte empfindlich auf die jüngsten Nachrichten. Notierten die Papiere Ende Juli noch bei knapp unter 50 Euro, stürzten sie am Morgen des 18. September 2018 auf weniger als 34 Euro ab.

Von: Manuel Friedl