Unter der Katgeorie »Pflege« wird es das Zalando-Beauty-Angebot für Männer mit 25 Marken und 1.500 Artikeln künftig in den Bereichen Haut-, Körper-, Haar- und Bartpflege geben. Marken wie House 99 von David Beckham und Clarisonic von der L'Oreal Luxe Group zählen zu den Beauty Highlights. Außerdem ist auch Naturkosmetik ein Thema, etwa von Hanz de Fuko und Baxters of California, sowie Bartpflege von American Crew und Anthony.



»Wir sind sehr zufrieden mit der Einführung von Beauty in Deutschland. Mit mehr als 7.000 Produkten von mehr als 150 Premium- und Lifestyle-Beauty-Marken ist es uns gelungen, ein überzeugendes Angebot für Frauen zusammenzustellen. Wir sehen, dass 70 % unserer Kunden beim Einkauf von Kosmetik auch Modeartikel kaufen, was unsere Cross-Selling-Strategie bestätigt. Deshalb ist nun der richtige Zeitpunkt, Pflegeprodukte für Männer hinzuzufügen und mit dem gesamten Beauty-Angebot noch vor Weihnachten nach Österreich und Polen zu expandieren«, so Claudia Reth, Vice President Category Specialities bei Zalando, überzeugt.



Im März 2018 hatte Onliner Zalando sein Mode- und Lifestyle-Angebot in Deutschland um den Bereich Beauty erweitert. Die Eröffnung der Zalando Beauty Station in Berlin und die Einführung von vier Estée Lauder-Marken habe das Beauty-Sortiment von Zalando weiter gestärkt, wie das Unternehmen selbst angibt.

Von: Christiane Marie Jördens