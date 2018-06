»Jetzt, als eine der innovativsten Sportbekleidungsmarken der Welt, Gewinner von Hunderten von internationalen Preisen und von Millionen von Athleten weltweit geliebt, schlagen wir jetzt mit X-Bionic 4.0 ein neues Kapitel auf«, sagt COO von X-Bionic, Patrick Lambertz, begeistert.



An vier Tagen (von 15. bis 18. Juni 2018) kamen bei der Messe Milano Moda Uomo etwa 2.000 internationale Journalisten und über 20.000 Fachbesucher nach Mailand, um sich in Sachen Sportmode und Co. zu informieren. Neben der Präsenz in der »Swiss Corner Milan«, veranstaltete X-Bionic am 16. Juni auch ein Running Team Event. Modisches Highlight war die von Justine Mattera moderierte Fashion Show am 18. Juni 2018.

Von: Christiane Marie Jördens