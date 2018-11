Der neue und erste Woolrich Store in Österreich, der bereits im August 2018 eröffnet wurde, befindet sich in einem historischen Gebäude aus dem 15. Jahrhundert, welches in der Fußgängerzone in der Innenstadt von Kitzbühel steht. Runde Bogenfenster und ein linearer Store-Verlauf zeichnen den neuen Laden aus. Die Kunden sind eingeladen, durch sämtliche Räume zu gehen, um die Kollektion zu entdecken und beim Shoppen mit einem einzigartigen Blick auf das Kitzbüheler Tal überrascht zu werden.



Das Store-Konzept



Das von dem japanischen Architekturbüro Wonderwall entworfene Woolrich Store-Konzept ist von raumhohen Möbeln und einem Mix aus Vergangenem und Modernem geprägt. Im Store sind Elemente eingebunden, die zum ersten Mal im Mailänder Flagship Store von Woolrich für eine verbesserte Customer Experience eingesetzt wurden. So können die Kunden in einem eigens inszenierten Museumsbereich die Geschichte der amerikanischen Marke erforschen.

Von: Christiane Marie Jördens