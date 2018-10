Insgesamt 18 Teilnehmer waren es, die sich beim Junior Sales Champion der WKO (Bundeswettbewerb für Einzelhandelslehrlinge) dem Publikum präsentierten. Dieser fand kürzlich im WIFI Salzburg statt. Diese 18 Kandidaten aus ganz Österreich hatten bei den Bundesländer-Finalbewerben zum Junior Sales Champion 2018 gewonnen.



Junior Sales Champion-Wettbewerb



Beim Junior Sales Champion bewertet die Expertenjury neben dem professionellen Beratungsgespräch auch die Warenpräsentation und den Gesamteindruck der Kandidaten. Der Umgang mit einer englischsprachigen Kundin wird auch berücksichtigt. Die meisten Punkte und somit den ersten Platz beim Junior Sales Champion ergatterte der Vorarlberger Adrian Winkel. Platz 2 ging an die Steirerin Simone Andrich, Stefan Ronacher aus Zell am See landete auf dem dritten Platz.



Sieger Adrian Winkel erhielt als Preis Reisegutscheine im Wert von 1.000 Euro und ein zweitägiges Verkaufstraining samt Buch zum Thema Verkauf. Die Zweitplatzierte Simone Andrich erhielt Reisegutscheine in Höhe von 600 Euro sowie ebenfalls Bücher zum Thema Verkauf. Stefan Ronachers dritter Rang wurde mit 400 Euro in bar und einem Buch zum Thema Verkauf geehrt. Auch die übrigen Teilnehmer und Teilnehmerinnen gingen nicht leer aus.



So geht es weiter...



Die drei Erstplatzierten beim Junior Sales Champion 2018, Adrian Winkel, Simone Andrich und Stefan Ronacher, werden das Land Österreich beim Junior Sales Champion International vertreten, der am 14. November 2018 im WIFI Salzburg stattfindet. Dort treten sie gegen Jungverkäufer aus Bayern, der Schweiz und aus Südtirol an.

Von: Christiane Marie Jördens