Das brandneue Einrichtungskonzept des Wiener Versace Stores samt Lichtkonzept stammen vom Versace Style Office, das von Designerin Donatella Versace höchstpersönlich geleitet wird. Die architektonische Handschrift des verstorbenen Gianni Versace sollte mit modernen Ladenbauideen verbunden werden. Mehr als 700 einzelne Lichtpunkte der Marke Flos sollen für Akzente in den Räumen und damit auch gleichzeitig für eine wohlige, elegante Atmosphäre sorgen. Der Ladenbau wurde von Umdasch gefertigt. Er zeigt sich mit gebürstetem Messing, klar und schlicht verarbeitet. Die Farbe Grün dominiert des Interieur des Versace-Ladens und findet sich so in Sitzmöbeln, Stoffen und Deko-Elementen.



Der Versace Store am Trattnerhof in Wien wird bereits seit 1997 von der Familie Jonak geführt.

Von: Christiane Marie Jördens