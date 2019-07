Der weltgrößte Sportartikelkonzern Nike konnte seinen Umsatz im soeben abgeschlossenen Geschäftsjahr 2018/19 (per Ende Mai) um 7 % auf 39,1 Mrd. € steigern. Bereinigt um Wechselkurseffekte liegt das Plus sogar bei 11 %. Der Gewinn vor Steuern wuchs ebenfalls um 11 % auf 4,8 Mrd. Dollar. Das Nettoergebnis verdoppelte sich aufgrund eines Steuereffekts sogar auf 4,03 Mrd. Dollar. Die Investitionen in Innovationen und die Digitalisierung hätten sich in stärkeren Verkaufszahlen niedergeschlagen, erklärt Nike. Vor allem der Direktverkauf über das Internet sei rasch gewachsen (+ 35 %). Wie zuvor schon der deutsche Erzrivale Adidas musste auch Nike Schwierigkeiten einräumen, die hohe Nachfrage bewältigen zu können. Für das laufende erste Quartal erwartet der US-Konzern ein wechselkursbereinigtes Wachstum um fast 10 %.