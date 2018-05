»Disrupt. Transform. Succeed« lautet 2018 das Motto des Werbeplanung.at SUMMIT, der Fachkonferenz für digitale Wissensvermittlung. Technologische Innovationen wie Voice Search und Visual Search, Chatbots oder Facial Recognition sind omnipräsent und werden zur Herausforderung: Es gilt also, sich von altbewährten Denkweisen zu lösen, um sich für neue digitale Strategien öffnen zu können. Nationale wie internationale Digitalexperten helfen dabei – durch Präsentationen zu Entwicklungen, Trends und neuen Geschäftsmodellen: U.a. mit dabei sind die Key Note Speakerin Cathy O' Neil, Mathematikerin und Bestsellerautorin, Pascal Volz, Managing Director von fischerAppel, Xiaoqun Clever, CTO der Ringier Gruppe sowie Frank Bachér, Managing Director Digital Media bei der RMS DE.



Fragestellungen und Themen des Werbeplanung.at SUMMIT 2018:





Welchen Einfluss hat Voice Based Technology auf unser Suchverhalten?

Wie können sich Unternehmen heutzutage vor Hackerangriffen schützen? Welche Maßnahmen sind notwendig, um Cyber Security zu gewährleisten? Und was ist zu tun, wenn eine Cyberattacke erfolgt?

Augmented und Virtual Reality sind immer öfter Bestandteil von Marketing-Kampagnen. Konsumiert wird der visuelle Content in erster Linie auf mobilen Devices. Was bedeutet das für Marken? Wie finden sie den richtigen Kanal für ihre Botschaft?



Im Rahmen der zweitägigen Konferenz wird sich das Programm in Saal 1 vor allem dem Thema »Big Picture« widmen, das Programm in Saal 2 zeigt Best Practice Cases. Das detaillierte Programm finden Sie online. Leser der Österreichischen Textil Zeitung erhalten mit dem Code SUMMIT_ÖTZ_15% 15 Prozent Rabatt auf den regulären Ticketpreis. Dieser kann ganz einfach im Ticketshop eingelöst werden.



Was? Werbeplanung.at SUMMIT 2018

Wann? 13. Und 14. Juni 2018

Wo? Hilton Vienna Danube Water Front, Handelskai 269, 1020 Wien



Tickets: Ein-Tagesticket 490 Euro (exkl. Ust), Zwei-Tagesticket 590 Euro (exkl. Ust)

Von: Christiane Marie Jördens