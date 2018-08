Der Charles Vögele-Masseverwalter Norbert Scherbaum hat für Donnerstag, den 30. August 2018, eine Gläubigerausschusssitzung anberaumt. Dabei soll anhand der vorliegenden Angebote entschieden werden, welcher der beiden Unternehmen, die als Investoren noch im Rennen sind, das Unternehmen mit 102 Filialen und noch gut 700 Mitarbeitern übernimmt. GA Europe sowie Victory and Dreams, zwei hierzulande eher unbekannte Firmen, haben bereits kürzlich ihre Anbote bei der Gläubigerausschusssitzung am 23. August präsentiert. Aufgrund von offenen Rechtsfragen (u.a. bezgl. Freigabe der Gesellschaftsanteile, Nutzung des Markenrechts etc.) wurde die Entscheidung des Ausschusses allerdings vertagt. Die Vertreter beider Investoren sprachen sich für eine Weiterführung des Unternehmens nach einem Share Deal und einem Sanierungsplan aus: Beinahe alle Standorte und die dortigen Arbeitsstellen sollen bestehen bleiben.



GA Europe vs. Victory and Dreams



GA Europe ist der europäische Ableger der Great American Group, der sich auf Sanierungen im Handel spezialisiert hat. GA Europe hat seinen Sitz in München und ist seit 2009 am europäischen Markt aktiv. Das in den Niederlanden (Amsterdam) ansässige Unternehmen Victory and Dreams ist die Muttergesellschaft des Modefilialisten Miller & Monroe, der schon Charles Vögele Deutschland - mit 200 Vögele-Standorten und rund 1800 Mitarbeitern - übernommen hat. Noch vor Oktober sollen die dortigen Standorte auf das Konzept von Miller & Monroe umgestellt werden.

Von: Christiane Marie Jördens