Nach dem ersten Geschäft in der Wiener Neubaugasse, folgten Graz, Salzburg und der Shop im Wiener Bauernmarkt. Nun folgt der fünfte Flagshipstore in Österreich, in Innsbruck. Der zentral auf der beliebten Anichstrasse in unmittelbarer Nähe der Annasäule und des Kaufhaus Tyrol gelegene Store präsentiert sich mit einer Brillenwand aus naturbelassener roher Spanplatte und kontrastierenden Elementen in Weiß und Mint. Auf rund 40 m2 wird die gesamte VIU Kollektion aus Korrektur- und Sonnenbrillen angeboten.

Interior: Schlicht aber individuell

Das Store Design spiegelt auch im Insbrucker-Standort die klaren Linien- und Formensprache sowie die Schlichtheit der Produkte wider. Inspirationsquelle für den Innsbrucker Store waren vor allem die Tiroler Natürlichkeit und Bodenständigkeit. Das Interior Konzept wird passend dazu durch eine raumübergreifende Systemwand aus naturbelassenem Holz verstärkt. Sie dient zur Präsentation der Brillen und wird für jeden Store individuell entwickelt.

VIU Store Innsbruck

Anichstrasse 5, 6020 Innsbruck

Von: Márcia Neves