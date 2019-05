Vans, The North Face, Wrangler, Lee, Timberland: Die Brands, die zum US-Modekonzern VF Corporation gehören, sind zahlreich, weltbekannt und sehr erfolgreich – zumindest größtenteils. In Summe hat der Konzern im soeben abgeschlossenen Geschäftsjahr (per 31. März) seine Umsätze um 12 % auf 13,8 Mrd. US-Dollar (12,3 Mrd. €) gesteigert. Der operative Gewinn stieg um 10 % auf 1,7 Mrd. US-Dollar, der Nettogewinn verdoppelte sich sogar fast auf 1,3 Mrd. US-Dollar.

Am besten entwickelte sich das Active-Segment mit + 16 %, zu dem allen voran die Boom-Marke Vans zählt, die ihre Umsätze sogar um 24 % erhöhen konnte. Das Outdoor-Segment wuchs mit 9 % ebenfalls stark, wobei hierfür neben der guten Entwicklung von The North Face (+ 9 %) auch Akquisitionen mit verantwortlich waren. Bei Timberland stagnierten die Umsätze hingegen. Und im Denim-Segment mit Labels wie Wrangler, Lee und Rock & Republic waren die Verkäufe sogar rückläufig. Um dem Jeans-Geschäft wieder neuen Schwung zu verleihen, wurde nun ein harter Schnitt gesetzt: Das gesamte Segment wurde in die neu gegründete Kontoor Brands Inc. ausgegliedert, die seit der Vorwoche als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert.

Mit den verbliebenen Marken will VF im neuen Geschäftsjahr abermals um 15 bis 17 % wachsen und so einen Umsatz von zumindest 11,7 Mrd. US-Dollar erreichen.

Von: Manuel Friedl