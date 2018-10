Der United Colors of Benetton Store in der Via Emanuele Filiberto wurde Ende Oktober in komplett neuem Gewand eröffnet: Hier herrscht nun ein innovatives High-Tech-Shopkonzept vor, welches die Besonderheiten des Benetton-Shops, der im März in der Londoner Oxford Street seine Pforten öffnete, aufgreifen soll.



Showroom statt Laden



Der neue Flagship Store von Benetton geht über das schlichte Konzept eines Kleidungsgeschäftes hinaus, will gleichzeitig auch moderner Showroom sein. Das historische Gebäude Supercinema Principe, das 1931 von dem venezianischen Architekten Duilio Torres entwickelt wurde, beherbergt ein Kino, welches auch in das Shopkonzept eingearbeitet wurde. Der Eingang wird wieder zum Foyer, das die Kunden willkommen heißt und sie durch den Vorhang, unter den drei bunten LED-Bögen hindurch, zur eigentlichen Vorstellung, dem Laden, führt.



1.600 Quadratmeter Verkaufsfläche bietet der Store auf insgesamt drei Stockwerken. Im Erdgeschoß befindet sich die Damenkollektion und die Strickbar, ein Ausstellungsraum für interaktive Strickwaren und Treffpunkt mit multimedialen Informationspunk ten, die die Marke und ihre Produkte vorstellen. Eine Strickerin bemüht sich hier um die individuelle Gestaltung der Kleidungsstücke. Die Knitwear Bar ist gleichzeitig auch Herzstück des Stores. Der erste Stock bietet ebenfalls Kleidung für Damen und geht zu den Undercolors und Herrenkollektionen über. Auch hier ist ein Tisch den Strickwaren gewidmet. Im zweiten Stock wird die Kinderkollektion präsentiert.



Besonders im neuen Benetton Store ist auch der Check-out: Anstatt traditioneller Kassen gibt es im Laden mehrere kreisförmige Inseln, wo Kunden einfach und schnell mit Karten und Smartphones zahlen können. So sollen lange Schlangen an der Kassa vermieden werden.



Nach London, Turin und Padua wird das neue Store-Format 2019 in weiteren europäischen Städten eingeführt, wie es seitens United Colors of Benetton heißt.

Von: Christiane Marie Jördens

