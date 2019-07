Das Unternehmen aus Nagold schaut erfolgreich auf das erste Halbjahr 2019 zurück. Als stärksten Wachstumstreiber nennt Digel den Heimatmarkt Deutschland mit einem Plus von 6 %. Auch Frankreich (+6 %) und Italien (+ 22 %) haben demnach im Vergleich zum Vorjahr zugelegt. Die festliche Anlasskollektion Ceremony profitiere stark von dem Thema Vintage und habe das angegebene Umsatzplus von 18 % positiv beeinflusst. Zur kommenden Saison soll der Schuhbereich durch NOS ausgebaut werden: »Die Präsenz auf der Gallery Shoes in Düsseldorf hat uns nochmals zusätzlich Rückenwind gegeben, wir werden auch im September wieder dabei sein«, betont Vorstand Jochen Digel. Für das zweite Halbjahr 2019 ist der Aufbau einer Vertriebsstruktur in Spanien geplant.

Von: Sandra Seck