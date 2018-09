Starken Praxisbezug und hohe Schauwerte verspricht ein Umdasch-Seminar in Wien. Unter dem Titel »Der Retail-Design-Kompass« werden die Teilnehmer von drei Experten durch verschiedene Ladenformate navigiert. Und erfahren live deren innovative Aspekte - sei es in puncto Store Design, Licht, Medientechnologie, Personal und Service. Das erklärte Ziel: Orientierung für die Ladengestaltung der Zukunft zu gewinnen!



Läden zu gestalten bedeutet, eine sich kontinuierlich verändernde Bühne zu schaffen, die Konsumenten überrascht, inspiriert und begeistert. Aber wie können Handelsprofis dies auch in Zukunft sicherstellen? Wohin geht die Reise im Retail? Welche Entwicklungen werden sich durchsetzen? Welche Trends gilt es zu verfolgen? Wie fokussiert man sich auf die Zielgruppe? Die Antworten findet man am Donnerstag, 27. September 2018, von 9:15 bis ca. 17:15 Uhr. Mehr Infos, Kosten, Ansprechpartner und Anmeldemöglichkeit finden Sie hier.



Was? Umdasch Retail-Design-Kompass

Wann? 27. September 2018, von 9:15 bis ca. 17:15 Uhr

Wo? Wien

Von: Christian Derflinger