52 Quadratmeter Verkaufsfläche umfasst der neue Tumi Shop in der Bundeshauptstadt. Präsentiert wird dort derzeit die aktuelle Frühlings-/Sommerkollektion 2018. Mit dabei ist u.a. die neue Premium-Hartschalen-Kollektion Latitude, die aus innovativem, selbstverstärkendem Polypropylen hergestellt wurde.



Über das Label Tumi

1975 wurde die Marke Tumi in den USA gegründet. Das Label setzt auf Praktikabilität und Innovationsgeist. Zu kaufen gibt es die Taschen und Koffer derzeit in mehr als 350 Geschäften sowie in Kaufhäusern und bei Fachhändlern in 75 Ländern weltweit. Auch einen Onlineshop betreibt das Label.

Von: Christiane Marie Jördens