Laut Isabella Hierl, CEO der René Lezard Mode AG, will sich Cemsel Textil »langfristig und nachhaltig« bei dem maroden Premium-Modeanbieter René Lezard engagieren. Das türkische Unternehmen hält ab sofort den Großteil der Anteile. Wie die deutsche Textilwirtschaft berichtet, befindet sich der Rest der Anteile im Besitz der Altgesellschafter, die im Zuge der Umwandlung in eine AG Anteile bekamen, sowie zu weiteren Teilen im Streubesitz. Die Umwandlung in eine AG hatte René Lezard einen positiven Ausgang des Insolvenzverfahrens beschert.



Über das Unternehmen Cemsel Textil



Cemsel Textil ist bereits seit 30 Jahren in der Textilbranche aktiv und produziert unter anderem für die Marken More & More, Hackett, Marc O'Polo, Stefanel, Benetton und Sisley. Yasar Esgin, Gründer und Eigentümer des türkischen Textilproduzenten, konnte More & More in nur zwei Jahren sanieren und konnte nun einen Turnaround erzielen.



Mit der Bekanntgabe des neuen Mehrheitsinvestors verkündete René Lezard nun auch die Neubesetzung der beiden Stellen Head of Wholesale HAKA & DOB sowie Creative Director Womenswear.

Von: Christiane Marie Jördens