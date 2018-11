Grund für den dramatischen Umsatzverlust ist die die Konzern-Transformation und die endgültige Schließung der Fertigung am österreichischen Standort. Deshalb sind die Umsatzerlöse aus dem Bereich Produktion von 45,9 Mio. Euro im Jahr 2016 auf 4,0 Mio. Euro im Jahr 2017 gesunken. Die Umsätze im Sales-Bereich stiegen jedoch um 2 % auf 33,0 Mio. Euro. Der Umsatz im Retail stieg um +3% zum Vorjahr. Triumph Österreich betreibt 57 eigene Stores, davon 53 Full Price Stores und 4 Factory Outlets. Es wurden sieben Stores umgebaut, sechs Stores neu eröffnet, ein1 Store wurde umgesiedelt und ein Store wurde geschlossen.



Im Bereich Dienstleistungen (Logistik) wurde sogar ein deutliches Plus von 29 % auf 15,8 Mio. Euro erzielt. In Summe ergibt sich allerdings ein Umsatzminus von 42 % auf 52,8 Mio. Euro. Erfreulich ist die Ergebnisentwicklung: Stand 2016 noch ein negatives Ergebnis vor Steuern in Höhe von 5,1 Mio. Euro in den Büchern, erzielte Triumph International heuer ein Vorsteuerplus von 846.000 Euro. Der Jahresüberschuss drehte von -2,5 Mio. auf +476.000 Euro. Im Jahresdurchschnitt hat die Österreich-Tochter der schweizerischen Triumph Universa AG im Vorjahr 617 Mitarbeiter beschäftigt.

Von: Manuel Friedl