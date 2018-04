Laut Schuldnerangaben stünden Passiva von 6,3 Mio. Euro Aktiva in Höhe von lediglich 1,9 Mio. Euro gegenüber. Etwa 70 Gläubiger und sieben Dienstnehmer sind von der Insolvenz betroffen. Die Feinjersey Group hält knapp 84 % am Unternehmen. Diese betont, dass die anderen Geschäftsbereiche der Group - die Feinjersey Fabrics GmbH sowie die Feinjersey Colours GmbH - nicht von der Pleite betroffen seien. Die Gruppe konnte im vergangenen Jahr Umsätze in Höhe von 46 Mio. Euro erlösen, was einem Plus gegenüber dem Vorjahr von 4,5 % entspricht.

Gegründet wurde die Trend Fashion Textil GmbH 2006 als Textilhandelsunternehmen, spezialisiert auf Sportwäsche und Sportbekleidung. Aufgrund der schwierigen Marktbedingungen konnte das Unternehmen jedoch trotz großer Bemühungen nie den Sprung in die Gewinnzone schaffen, wie es seitens der Feinjersey-Gruppe heißt.

Von: Christiane Marie Jördens