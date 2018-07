Weitere 25 Unternehmen laden die Einkäufer und Händler in die Showrooms der Brandboxx, im benachbarten Gusswerk und in der Fashion Mall. Über die Bühne geht die Pre-Show der Tracht & Country Premiere am 17. und 18. Juli 2018. Das Gipfeltreffen findet am Abend des ersten Messetages (17. Juli) in der neuen Location Kavalierhaus Klessheim statt.



Aussteller-Neuzugänge

Auch 2018 finden sich auf der Tracht & Country Premiere wieder neue Namen unter den Ausstellern, u.a. Alpenwahn aus Holzkirchen und das Taschenlabel Chiemgau Factory. Neu mit dabei ist auch Textile Accessoires Romy Hubegger mit qualitativen Krawatten, Tüchern und Schals aus Wien. Einen Überblick über sämtliche Aussteller der Tracht & Country Premiere 2018 finden Sie online.



Die Tracht & Country Premiere ist am Dienstag, 17. Juli, von 9 bis 18 Uhr, und am Mittwoch, 18. Juli 2018, von 9 bis 17 Uhr in der Brandboxx Salzburg und den nahe gelegenen Showrooms geöffnet. Das Gipfeltreffen der Tracht am 17. Juli im Kavalierhaus Klessheim startet für geladene Gäste um 18.30 Uhr.

Was? Tracht & Country Premiere

Wann? 17. Juli und 18. Juli 2018

Wo? Brandboxx Salzburg

Von: Christiane Marie Jördens