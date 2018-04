Im Arnold's Shop in der Siebensterngasse 52 im siebten Bezirk in Wien soll das Shop-in-Shop-Konzept von Toms umgesetzt werden. Hier wird man in der größten Auswahl der Schuhmarke österreichweit schmökern können. Zur Eröffnung erwartet die Kunden eine besondere Aktion: Der Wiener Streetartist Chrisi Tee wird die Toms-Modelle der Gäste auf Wunsch individualisieren.



OneForOne Giving



Bereits seit 2006 spendet Toms im Rahmen der eigenen Initiative OneForOne Giving für jedes bei seinen mehr als 100 Giving-Partnern gekauften Schuhpaar ein neues an ein Kind. Im Jahr 2011 erweiterte man die Aktion: Jede verkaufte Toms Sonnenbrille hilft einem sehbehinderten Menschen, sein Augenlicht wieder zu bekommen. Jeder der Toms Giving-Partner engagiert sich im Rahmen von Gesundheits - , Bildungs - oder Gemeindeentwicklungsprogrammen für eine bessere Zukunft von hilfsbedürftigen Kindern, Familien und Gemeinschaften.

Von: Christiane Marie Jördens