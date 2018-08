Beim neuen Standort von TK Maxx im DEZ handelt es sich um den mittlerweile elften Store des Unternehmens österreichweit. Designer- und Markenlabels für Damen, Herren und Kinder findet man in den TK Maxx Stores bis zu 60 % günstiger als der UVP. Das Shopkonzept ist einfach und auf Zweckmäßigkeit ausgerichtet: Der Kunde findet Hosen in der dafür vorgesehenen Abteilung, Beauty-Produkte gibt es in der Beauty-Abteilung und Kinderspielzeig in der Kinderabteilung. Sämtliche Modeartikel sind nach Größen sortiert.



Auf die Kunden wartete am Eröffnungstag eine besondere Schatzsuche-Aktion: Sowohl in der Innsbrucker Innenstadt, als auch am neuen TK Maxx-Standort im DEZ, wurden zahlreiche Etiketten versteckt, die von den Schatzsuchern gefunden und durch Shopping-Gutscheine im neuen Store eingetauscht werden konnten .

Von: Christiane Marie Jördens