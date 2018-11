In Wien ist es der bereits vierte Standort für TK Maxx. Auf rund 1.600 Quadratmetern finden die Kunden hier künftig eine große Auswahl an Mode und Homeware von bekannten Marken. Bis zu 60 % günstiger als der UVP sind die Produkte aus den Bereichen Damen, Herren, Kinder und Home bei TK Maxx. Nach eigenen Angaben, begibt man sich in den zahlreichen Filialen des Off-Price-Anbieters auf eine wahre Schatzsuche: Da findet man die Damen-Designerhandtasche neben dem Ski-Anorak.



Pünktlich zur Eröffnung der Auhof-Filiale war das Motto Schatzsuche dann auch wirklich Programm: Im 14. Bezirk und im TK Maxx Store selbst wurden Flyer mit Codes verteilt, die zum Öffnen eines Safes mit vielen TK Maxx-Gutscheinen dienen. Zahlreiche Kunden nutzten diese Chance am Tag des Openings und gönnten sich mit den Gutscheinen ein TK Maxx-Lieblingsteil ihrer Wahl.

Von: Christiane Marie Jördens