Der Schritt sei notwendig geworden, »nachdem der Hundertprozent-Eigentümer Leo Textil Holding GmbH mitgeteilt hatte, keine weiteren Mittel in Form von Gesellschafterdarlehen zur Verfügung stellen zu können«, heißt es in einer Mitteilung. Der Geschäftsbetrieb laufe einstweilen ohne Einschränkung weiter, berichtet das Unternehmen. Die 1993 gegründete Escape Clothing GmbH war erst zu Jahresbeginn 2018 an den neuen Eigentümer Leo Textil Holding übergeben worden, hinter der ein Luxemburger Fonds steht. Timezone ist eine Freizeitmarke mit Schwerpunkt Hosen. Die Marke Orwell, ein Spezialist für Hosen im Premium-Segment, wurde als Ergänzung erst 2017 übernommen. Die Herbst/Winter-Kollektion 2018 war die erste unter der neuen Führung.

Insolvenz trotz Umsatzsteigerung

Laut CEO Peter Mosebach, der das Unternehmen auch weiterhin führen will, hat sich die Gesellschaft zuletzt positiv entwickelt: Der Umsatz wurde 2018 laut vorläufigen Zahlen von 21,0 auf 22,5 Mio. Euro gesteigert. Nun solle die Firma »auf der Finanzierungsseite neu geordnet und nachhaltig abgesichert werden«, teilt Escape Clothing mit. Zusätzlich in die Geschäftsführung berufen wurde der Sanierungsexperte Christian Stoffler von der Münchener Kanzlei Gerloff Liebler Rechtsanwälte, der den Posten des Chief Restructuring Officer (CRO) übernahm. Gespräche mit potenziellen Investoren würden bereits laufen.

Von: Manuel Friedl