Als Teil dieser Initiative kündigte Timberland am 31. August im Rahmen der Bread&&Butter by Zalando den Start von »My Playgreen« in Berlin an, ein Förderprogramm, welches Urban Greening Projekte, die sich an Kinder und Jugendliche richten, unterstützt. In Zusammenarbeit mit der belgischen König-Baudouin-Stiftung setzt sich die Marke so für die Schaffung, Erhaltung und Verbesserung von Grünflächen im urbanen Raum ein. »Bei Timberland glauben wir, dass Natur der Mittelpunkt jeder Community ist«, so Timo Schmidt-Eisenhart, Timberland EMEA President. Insgesamt stehen 80.000 € an Fördergeldern zur Verfügung, mit denen einzelne Projekte mit bis zu 5.000 € gefördert werden können. Weitere Informationen zum Bewerbungsverfahren finden sich online.

Von: Lisa Hollogschwandtner