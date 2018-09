Gelegen im Raimundhof auf der Mariahilferstraße 45/Top 15 finden Denimfans künftig außergewöhnliche Schnitte und Waschungen gebettet in ein leicht rustikales, industrielles Storekonzept. »Individualität soll unseren größten Anreiz darstellen«, so CEO Markus Budim. Deshalb arbeite man mit den Marken Denham, K.O.I. und GStar, die allesamt sowohl ihr Hang zum Außergewöhnlichen als auch das Bestreben nachhaltig zu produzieren eine. Der USP? Neben coolen Brands setzte man vor allem auf professionelle Beratung, so Budim weiter. »Wir wollen über die Produktion und die Branche Informieren, planen regelmäßige Events und hoffen uns so eine stabile Denim-Community aufbauen zu können.«

Das Soft-Opening findet am 27. und 28. September statt. Zum Grand-Opening inklusive Gewinnspiel, DJ, Food, Drinks und einer Patch-Station lädt »The Budims« am 29. September ab 13 Uhr.

Von: Lisa Hollogschwandtner