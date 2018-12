Seit Anfang Dezember ist Tchibo eines von mehr als 20 Mitgliedern der ZDHC Initiative und arbeitet somit auf ein verantwortungsvolles Chemikalienmanagement, Nachhaltigkeit und Transparenz hin. Bereits 2014 hat sich Tchibo mit dem Detox Commitment gegenüber Greenpeace das Ziel gesetzt, auf alle schädlichen Chemikalien in der Textilproduktion zu verzichten. Seitdem hat Tchibo relevante Fortschritte erzielt, die im Detox Fortschrittsbericht 2017 von Greenpeace

Nun möchte Tchibo einen Schritt weiter in Richtung Nachhaltigkeit und Umweltschutz gehen und bindet sich an die ZDHC-Initiative. ZDHC steht für Zero Discharge of Hazardous Chemicals und ist ein Programm, welches von der gemeinnützigen ZDHC-Foundation geleitet wird. Mehr als 20 renommierte Unternehmen aus der Textil- und Schuhindustrie haben sich zu dieser Initiative zusammengeschlossen und dazu verpflichtet, durch die Beseitigung von gefährlichen Chemikalien im Herstellungsprozess eine Verbesserung von Umwelt und Gesundheit zu erreichen.

Von: Márcia Neves