Im Frühjahr/Sommer 2019 will Tamaris dann die Lizenzen Reisegepäck, Schirme und Brillen am Markt lancieren. Die Vision dahinter: Man will die Sichtbarkeit der Marke erhöhen, den Kunden Tamaris von Kopf bis Fuß bieten können.



Lizenzgeschäft XL



Schon seit längerem ist das Lizenzgeschäft wichtiger Bestandteil der Marken- und Vertriebsstrategie von Tamaris. Jetzt will man in diesem Bereich stark erweitern: Gleich sieben Lizenzen wurden neu vergeben. Gemeinsam mit der Lizenzagentur K&P Brand Concept hat Tamaris für die kommende Saison eine vielfältige Produktpalette entwickelt. Neben den bestehenden Lizenzpartnern in den Bereichen Taschen und Furnituren wurden die Lizenzen für Gürtel, Uhren/Schmuck, Strümpfe sowie Tücher/Mützen/Schals neu vergeben. Ab Frühjahr/ Sommer 2019 wird die Produktpalette durch Reisegepäck, Schirme und Eyewear erweitert.

Von: Christiane Marie Jördens