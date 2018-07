Das gemeinsame Fachportal der Manstein Verlagsmedien Hotel & Touristik und HGV PRAXIS heißt jetzt nach dem Relaunch stammgast.online. Hier finden Sie ab 17. Juli 2018 übersichtlich und modern alles, was Sie aus Ihrer Branche wissen wollen.



Zwei Newsletter pro Woche bringen komprimiert alles, was sich von Ost- bis Westösterreich tut. Auch relevante internationale Trends landen damit direkt bei Ihnen. Vertrauen Sie weiter auf die zwei renommiertesten Fachredaktionen mit Sitz in Wien und Salzburg. Sie finden bei uns die wichtigsten Informationen kompetent aufbereitet. Sie brauchen nur mehr uns – Ihnen bleibt mehr Ihrer wertvollen Zeit für Ihr Business!