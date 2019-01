Wie in der Vorwoche berichtet haben im November in der Plus City in Pasching die Marken Springfield und Women’Secret ihre ersten Geschäfte in Österreich eröffnet. Franchisenehmer ist Magistrat International, laut eigenen Angaben der größte Modehändler Sloweniens. Für den Markteinstieg der beiden Marken, die beide zur spanischen Modegruppe Tendam (vormals Cortefiel) gehören, hat Magistrat eigens eine österreichische Tochtergesellschaft gegründet.

Wie Jožica Brcar, Geschäftsführerin der neuen Springa G GmbH, nun gegenüber der Österreichischen Textilzeitung bestätigt, sollen noch im Frühjahr vier weitere Geschäfte der beiden Brands eröffnet werden, und zwar im Wiener Auhofcenter und in der Shopping City Seiersberg. »Das sind die ersten Eröffnungen innerhalb eines ehrgeizigen Entwicklungsplans, den wir für beide Marken in Österreich haben«, sagt Brcar.

