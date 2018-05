Neben den aktuellen Standorten Shopping City Süd in Vösendorf, Donauzentrum in Wien und PlusCity in Pasching, ist die Filiale im steirischen Seiersberg nun die mittlerweile vierte der XXL-Sporthandelskette. Im Herbst 2018 sollen sich die Türen des Geschäfts erstmals öffnen.

XXL Sports & Outdoor bietet Freizeitkunden Ausrüstung aus den Bereichen Ski & Bike, Outdoor, Jagd, Schuhe, Sport & Fitness sowie Sportbekleidung und -elektronik. Neben international bekannten Labels bietet man auch heimische Marken an.

Von: Christiane Marie Jördens