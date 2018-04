Und die Tendenz, sich noch mehr Paar Sneakers in den Schuhschrank zu stellen, ist steigend. Acht von zehn Österreichern haben das Gefühl, dass die Mode in den vergangenen Jahren sportlicher geworden ist. Getragen werden die sportlichen Sneakers aber längst nicht mehr nur in der Freizeit, sondern knapp jeder zweite Österreicher (46 %) trägt die legeren Treter auch im Office. Auch nach Büroschluss dürfen die Sneakers als Styling Highlight herhalten: Mehr als ein Drittel trägt die Schuhe beim Ausgehen in die Bar oder den Club.

Gekauft wird stationär

Laut der Umfrage von Marketagent.com und Hervis lassen sich mehr als zwei Drittel der Österreicher für den Kauf ihrer Sneakers im Laden inspirieren und die Mehrheit kauft diese dann auch gleich dort. Vier von zehn der Befragten kaufen Sneakers im Sportfachhandel, ebenso viele bestellen das Lieblingspaar online.

Preis vor Marke

Beim Produkt Sneakers scheinen sich Herr und Frau Österreicher als Sparfüchse zu outen: Die Hälfte der Befragten gibt an, beim Kauf auf den Preis zu achten. Ebenfalls fast 50 % legen Wert auf Komfort, Passform und Farbe, wenn sie sich für ein Modell entscheiden. Nur 16 % legen hingegen Wert auf die Marke. Passformgarantie und Auswahl erachtet ein Drittel der Österreicher beim Sneakers-Kauf als wichtig. Immerhin 28 % wollen beim Kauf ihrer Schuhe kompetent beraten werden.

Von: Christiane Marie Jördens