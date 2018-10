Vor einigen Wochen erst, Mitte September, hatte Sloggi eine Filiale im griechischen Thessaloniki eröffnet. Nun folgte der zweite Monobrand Store Europas im ungarischen Budapest. Der Shop steht im Arkad Shopping Center und bietet die gesamte Unisex Bodywear Collection. Dazu gehören die Linien Sloggi, S by Sloggi, Move und die Originals-Serie.



Multidimensional war das Thema bei der Gestaltung des Store-Konzeptes: Leuchtbuchstaben und verspielte Farben ziehen sich durch das Ladenlokal. Man will nach eigenen Angaben mutig und unkonventionell wirken. Auch aus diesem Grund findet man im Store neben knalligen Umkleidekabinen auch eine Instagram-Wand.



Auf die Nachfrage, ob man denn auch in Österreich einen Monobrand-Standort plant, heißt es, dass dies derzeit noch nicht der Fall ist. Stattdessen sagt der globale Head of Omni Channel bei Sloggi, Alex Cara, folgendes:

»Unsere Strategie ist es, in eine selektierte Auswahl an Märkten einzutreten, wo wir über eine starke Markenbekanntheit verfügen, wo es Mitarbeiter mit starker Retail-Erfahrung gibt und wo wir unsere Ressourcen so nützen können, dass wir den Kunden die beste Brand Experience bieten können. In der ersten Phase des Wachstums sehen wir großes Potenzial in den Ländern Osteuropas und in Asien. Unser dritter Monobrand Store wird deshalb im kommenden Monat in China seine Türen öffnen.«

Von: Christiane Marie Jördens