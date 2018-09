Ende August eröffnete in der Prager Straße 286 in Wien der insgesamt 60. Store des Schuhspezialisten Shoe4You. Hell und offen präsentiert sich die neue Filiale, denn die Glasfront der Filiale reicht bis zur Decke und gewährt dadurch bereits vorab einen guten Blick auf das breite Schuhsortiment. Die Gänge im Laden sind großzügig angelegt und sollen dadurch Übersichtlichkeit und Barrierefreiheit garantieren. Das moderne Interieur soll mit Böden in Holz- und Betonoptik, weißen Regalen und hellen Trendmöbeln überzeugen und für urbanes Flair sorgen, unterstrichen durch Deko-Elemente wie puristische Lampen.



Das Sortiment in der Shoe4You-Filiale im 21. Bezirk bietet zahlreiche Marken für Damen, Herren und Kinder, u.a. Skechers, Puma, Converse, Birkenstock, Geox, Esprit und Adidas. Zu den Kids Labels zählen etwa Superfit, Richter, Geox oder Cmp. Offiziell eröffnet wird der Shoe4You Shop in der Prager Straße am 8. September 2018.

Von: Christiane Marie Jördens