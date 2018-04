Die Modemesse Seek und die deutsche Hauptstadt Berlin sind beide gleichermaßen Destination. Hier bestaunt man zwei Mal pro Jahr die neuesten Kollektionen, hier isst man in angesagten Restaurants und hier tanzt man in Szene-Clubs, bestellt den einen oder anderen Drink in der exklusiven Bar. Die Seek ist also zum Einen Hotspot und Pflichttermin der Branche, zum Anderen aber auch ein wenig Urlaubsdestination. An diesen Gedanken knüpft auch die neue Seek-Kampagne von Fotograf und Künstler Johannes Böttge an, der Touristenfotomotive ironisch inszeniert, wie etwa das Brandenburger Tor oder den Fernsehturm.

Von: Christiane Marie Jördens