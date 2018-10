Am Kurfürstendamm 29 in Berlin steht der neue Schiesser Flagship Store, der sich über rund 220 Quadratmeter erstreckt und zwei Etagen bietet. Im Erdgeschoß findet man die Schiesser-Kollektionen für Damen und Herren, während man im oberen Stock die Schiesser Revival-Kollektionen entdecken kann. Natürliche Materialien und modernes Design prägen das brandneue Designkonzept des Ladens, das gemeinsam mit dem Architektenbüro Atelier522 und der Binder AG als Ladenbauer realisiert wurde.



Der neue Schiesser Store am Ku'damm ist der vierte in der deutschen Hauptstadt. Die drei anderen Geschäfte befinden sich am Hackeschen Markt, in der Wilmersdorfer Straße sowie in The Mall of Berlin am Leipziger Platz.

Von: Christiane Marie Jördens