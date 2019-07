Nach der überaus erfolgreichen Eröffnung der beiden Geschäfte im Zentrum von Paris und im berühmten nordamerikanischen Skigebiet Aspen setzt Rossignol Textil die Entwicklung nun in den Alpen fort. Nur wenige Schritte entfernt vom Goldenen Dachl, dem Wahrzeichen der Stadt Innsbruck, hat der Rossignol-Shop am 19. Juni in der Herzog Friedrich Straße 20 eröffnet. Auf 165 m² und zwei Stockwerken beherbergt die Boutique das gesamte Sortiment der Bekleidungskollektionen – von Skibekleidung bis hin zu urbaner Kleidung, Schuhen und Accessoires.

Offizielle Eröffnung zum Auftakt des Ski-Weltcups

Traditionell trifft sich die Skiwelt am letzten Oktoberwochenende zum Auftakt des alpinen Ski-Weltcups in Sölden. Bei dieser Gelegenheit wird Rosignol seinen neuen Standort in Innsbruck mit Athleten, Freunden der Marke sowie den Medien offiziell eröffnen.

Von: Márcia Neves