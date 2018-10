Unter der Leitung von Mona Buckenmaier zeigt sich Riani mit dem Launch der Riani Onlineshops in neuem Look: Qualitativ hochwertige Bilder sollen sich hier mit Styles im Blog-Charakter verbinden. Mobile First lautet das Credo nicht nur technisch, sondern auch in Sachen Design. Unterstütztung erhält das junge E-Commerce Team von der Agentur Kommerz. Der Onlinestore von Riani bietet einiges Styling-Tipps zu den Produkten, eine Wunschliste, Modelbilder, hochwertige Produktbilder und detaillierte Beschreibungen der Artikel. Zudem sind im Shop sämtliche Zahlungsarten verfügbar sowie eine internationale, bilinguale Seite und sogar ein Shoppable Instagram als Teil davon. Der Bestellvorgang ist personalisiert und das Packaging ist hochwertig und geschmackvoll: Seidenpapier und handgebundene Schleife gehören zum Service des Labels dazu.

Von: Christiane Marie Jördens