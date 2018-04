Ab sofort bietet golfino.com seinen Kunden online ein Einkaufserlebnis mit zahlreichen Usability Upgrades: So ist das Website Design nun etwa übersichtlicher und nutzerfreundlicher gestaltet. Die Suche wurde optimiert, eine einfachere Farbauswahl ist nun möglich, neue Filteroptionen mit Mehrfachauswahl erleichtern den Einkauf und die Produkte werden in hoher Bildqualität dargestellt. Auch Anwenderfreundlichkeit, Browserkompatibilität und Ladegeschwindigkeit sind im Zuge des Relaunches von golfino.com verbessert worden. Durch das Responsive Design passt sich die Website den Darstellungsanforderungen der verschiedenen Endgeräte an. Bereits in Planung ist auch ein Online-Magazin mit hauseigenem Content und aus der Welt des Golfsports.



Umgesetzt wurde der Relaunch des Golfino Onlineshops von der internen E-Commerce-Abteilung des Unternehmens gemeinsam mit den Hamburger Agenturen superReal (Konzept, Design, Front- und Backend-Entwicklung), HONICO (Schnittstellanbindung zu SAP) und Metaways (Hosting).

Von: Christiane Marie Jördens