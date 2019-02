15,9 Millionen Personen besuchten 2018 Wien Mitte The Mall. Der Jahresumsatz stieg auf 175 Millionen Euro. Damit nutzen um zwei Prozent mehr Kunden die Angebote des größten innerstädtischen Einkaufszentrums als noch im Jahr davor. An Spitzentagen beträgt die Frequenz im Einkaufszentrum sogar bis zu 60.000 Personen. Verantwortlich für Besucher- und Umsatzplus waren unter anderem auch die starken Besucherzahlen im Advent (ein Plus von acht Prozent) und an den Sonntagen (plus zehn Prozent).

Gastronomie als Publikumsmagneten

Neben den klassischen Publikumsmagneten wie Interspar, H&M, Müller, Hervis oder dem MediaMarkt führen wir die steigenden Besucherzahlen auf die stärker werdende Bedeutung der Gastronomie zurück. Hier findet man auch an den Wochenenden kulinarische Angebote. Auch in Zukunft möchte das Einkaufszentrum spannende Gastro-Konzepte anbieten. »Nach der Eröffnung von Max & Benito im Jahr 2018 folgt – voraussichtlich im März 2019 – das Premiumlokal Josh, in dem das Thema Wiener Küche neu gedacht wird. Mit dem spektakulären Indoor-Abenteuerspielplatz Alice wird auch das Angebot für Familien erweitert«, so Centermanager Florian Richter.

Volle Auslastung

Ein weiterer Faktor für den hohen Umsatzplus sind die voll ausgelasteten Geschäftsflächen. »Mit 100 Prozent bei den Shoppingflächen und 99 Prozent bei den Büroimmobilien könnte es im B2B-Bereich nicht besser laufen. Die Neuzugänge waren der bekannte Optiker Wutscher und das Just me-Nagelstudio«, so Richter.

Von: Márcia Neves