Der Mutterkonzern von Primark, Associated British Foods, hat nun die kompletten Ergebnisse für das Finanzjahr 2017/18 (per 15. September) veröffentlicht. Die letzte Prognose von Mitte September wurde letztlich leicht unterschritten. Und neue Details zeigen, dass sich die Umsätze in den bestehenden Filialen bei weitem nicht zufriedenstellend entwickelt haben.



Währungsbereinigtes Umsatzplus



In Summe hat der Bekleidungsdiskonter Primark seine Verkäufe um 6 % gesteigert. Währungsbereinigt lag das Umsatzplus bei 5,2 %, flächenbereinigt jedoch sanken die Umsätze um 2,1 %. Der Konzern streicht dabei besonders die guten Ergebnisse im Heimmarkt Großbritannien hervor, wo sowohl die absoluten (+ 5,3 %) als auch die flächenbereinigten (+ 1,2 %) Umsatzzahlen deutlich stiegen. In einem schrumpfenden Gesamtmarkt sei damit der Marktanteil deutlich gestiegen.

Umsatz nach Ländern

Anders stellt sich das Bild in der Eurozone dar: Hier stiegen die Umsätze zwar in absoluten Zahlen um 4,7 %, flächenbereinigt verzeichnete Primark jedoch ein Rückgang um 4,7 %, wofür CEO George Weston das »nicht den Jahreszeiten entsprechende Wetter« verantwortlich macht. Besonders gut hätten sich die Umsätze in Frankreich, Belgien und Italien entwickelt, heißt es weiter. In den fünf österreichischen Stores gab es jedoch einen Umsatzrückgang, der nicht genauer beziffert wird. Das Geschäft in den USA entwickelt sich laut Jahresbericht sehr erfreulich.



Expansion im Osten Europas geplant



Zufrieden zeigt sich der Konzern auch mit der Ergebnisentwicklung: Die operative Marge wurde von 10,4 % auf 11,3 % deutlich verbessert. Profitiert hat Primark dabei von der aktuellen Schwäche des US-Dollars, die für günstigere Einkaufspreise sorgte. Auch die Abschriften seien unter den Erwartungen geblieben. Für 2019 wurde der Markteintritt in Slowenien und Polen angekündigt, in den folgenden Jahren will Primark weitere mittel- und osteuropäische Länder erschließen.

Von: Manuel Friedl

