Dieser Durchbruch gelang den Primaloft-Forschern nach vier Jahren intensiver Entwicklungsarbeit. In einem beschleunigten Test wurden die Bedingungen einer Mülldeponie simuliert, unter denen sich die Primaloft BioTM-Fasern in 457 Tagen fast vollständig zersetzten. Herkömmlicher Polyester braucht unter den gleichen Bedingungen viel länger dafür und zersetzt sich nicht vollends.

Eine spezielle Behandlung der neuen Fasern von Primaloft BioTM macht sie attraktiver für natürlich vorkommende Mikroben auf Mülldeponien oder im Ozean. Diese Mikroben verdauen die Fasern schneller und sorgen dafür, dass die Isolation zersetzt wird und so ihren Weg zurück in die Natur findet. Der biologische Abbauprozess lässt nur Wasser, Methan, CO2 und Biomasse zurück. PrimaLoft BioTM bleibt im alltäglichen Gebrauch über die gesamte Produktlebenszeit des Kleidungsstücks gewohnt dauerhaft strapazierfähig und zersetzt sich nur in Kontakt mit Mikroben, die auf Deponien und in Ozeanen vorkommen.

Die neue Technologie beeinflusst weder die Produkteigenschaften oder die Haptik noch die Verarbeitungsmöglichkeiten und wird voraussichtlich ab Herbst 2020 im Handel erhältlich sein.

Von: Márcia Neves