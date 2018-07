Aus dem Orient nach Hamburg und von dort direkt nach Wien: Die handverlesenen Teppiche des Hamburger Labels »On The Rugs« fanden von 19. bis 21. Juli ein temporäres Zuhause im Viu Flagship Store auf der Wiener Neubaugasse. Ob Perser- oder Berberteppiche, rostrote Afghanen aus hochwertiger Wolle oder edle Modelle aus Seide: Das Sortiment von Inhaberin und Teppichexpertin Anna Wahdat lässt Vintage-Liebhaber-Herzen höher schlagen.



Das Label Viu, bekannt für hochwertiges Design und fairen Preis, stellte für die Zusammenarbeit seinen Store auf der Neubaugasse 36 zur Verfügung, der kurzerhand in einen bunten Pop-Up Store verwandelt wurde. Die Brillen der Marke überzeugen mit innovativem Design, Fertigung per Hand in über 80 manuellen Schritten in Italien sowie auf der japanischen Insel Honshu garantiert hohe Qualität.

Von: Lisa Hollogschwandtner