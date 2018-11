Seit über fünfzig Jahren gibt es die Marke MS Mode bereits in Märkten wie den Niederlanden, Deutschland, Luxemburg, Spanien, Belgien und Frankreich mit über 220 Shops und online. Nun kommt der Große Größen-Spezialist mit einem Online Store nach Österreich. Man bietet Mode für Größe 40 bis 54 zu leistbaren Preisen und für jedes Alter. Designt wird inhouse und dabei wird vor allem auch auf Bequemlichkeit Wert gelegt. Die Kollektionen sollen eine große Bandbreite an Designs abdecken, sowohl casual und smart Basics oder perfekte Business Looks als auch It-Pieces für glamouröse Anlässe.

Von: Christiane Marie Jördens