Anfang Juli findet die Modemesse Playtime Berlin zum zweiten Mal in Berlin im Rahmen der Fashion Week statt. Daneben ist das französische Unternehmen Playtime auch in den Städten Tokio, New York und Paris mit ihrem Messeformat vertreten. Im Palazzo Italia, Unter den Linden, werden am 4. und 5. Juli 2018 die Frühjahrs- und Sommerkollektionen 2019 von internationalen und nationalen Designern vorgestellt.



»Liebevolle Zukunft«



Das diesmalige Playtime Berlin-Motto »Liebevolle Zukunft« soll das wichtige Thema der Nachhaltigkeit unterstreichen. So entschied sich Playtime Berlin dieses Mal auch bewusst für nachhaltige Marken. Neben den etablierten Marken wurden 40 neue Aussteller nach Berlin geholt. Um auch den nationalen Markt zu integrieren, wird zum ersten Mal das Online-Magazin Little Years einen Little Years X Playtime Berlin Brands PopUp Store betreiben. Mit dabei sind Berliner Kinderlabels aus den Bereichen Kindermode, Design und Papeterie. Der Store wird nicht nur für Fachbesucher geöffnet sein.



Milk Award und Luna-Talk



Auch der begehrte Milk Award wird bei der Playtime Berlin wieder vergeben, in den Kategorien Fashion, Home und Best in Germany. Beim Luna-Talk am 4. Juli wird gemeinsam mit Bloggern, Influencern, Händlern und Herstellern über diverse Themen gesprochen, etwa wie Kundenbindung heute funktionieren kann, welche neuen Ideen und Konzepte es gibt, was Kunden offline und online an Service und Experience erwarten und wie die beiden Kanäle gut zusammen bespielt werden können.

Was? Playtime Berlin, 3. Auflage

Wann? 4. und 5. Juli 2018

Wo? Palazzo Italia, Berlin

Von: Christiane Marie Jördens