Nachdem die P&C-Tochter Fashion ID GmbH & Co. KG bereits Webshops in Deutschland und Österreich gelauncht hat, folgt nun im Juli 2018 der Online Store für Polen.



»Polen ist für uns ein hochinteressanter Markt. Peek & Cloppenburg betreibt hier bereits elf Häuser, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Mit dem Onlineshop wollen wir den Service für die Kunden unserer stationären Geschäfte erhöhen und neuen Kunden die Möglichkeit geben, unser Angebot für sich zu entdecken«, so Nicolay Merkt, Managing Director der Fashion ID GmbH & Co. KG.



Der Onlineshop hat mehr als 300 Modemarken und mehr als 20.000 Produkte im Sortiment. Dazu bietet er teilweise exklusive Artikel, die nur online erhältlich sind, sowie ein vergrößertes Schuhsortiment. Online kann man Verfügbarkeiten prüfen, hat die Möglichkeit des kostenlosen Versands und Rücksversands und kann u.a. den Click & Collect-Service nutzen. Zudem gibt es hier, genauso wie in Deutschland und Österreich, den Bereich »Shop the look«, der Inspiration bieten soll, sowie eine Passformberatung.

Von: Christiane Marie Jördens