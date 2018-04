Beverly Hills, Mailbu Beach, Venice Beach und Santa Monica: P&C sorgt mit seinen Frühlingsschaufenstern für Fernweh. Denn die klingenden Namen der Hot Spots an der kalifornischen Westküste, die in Form von Neon-Leuchtbuchstaben auf Wänden mit Palmentapete angebracht sind, machen Lust auf Urlaubsmodus und - dazu passend - lässig-elegante Urban Wear, die sich durchaus auch an Strand und Pier gut macht.

Von: Christiane Marie Jördens