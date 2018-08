Bereits 2012 hatte ein Spatenstich für das »Shoppingcenter Parndorf« auf dem Standort zwischen B50 und A4, gegenüber des Outlet Centers, stattgefunden. Nach Jahren der (Um-)Planungen steht jetzt fest: Die Firma Frunpark, die in Asten (OÖ) schon seit 2013 ein gleichnamiges Center betreibt, wird einen zweiten Standort in Parndorf errichten. Laut Projektmanager Josef Anreiter sind die Marken Interspar, H&M, Shoe4You sowie ein großes Asia-Restaurant bereits als Mieter fixiert. »Mit vielen weiteren, sehr interessanten nationalen und internationalen Retailern laufen sehr konkrete und aussichtsreiche Verhandlungsgespräche, um den angestrebten, optimalen Branchenmix zu erzielen«, wird Anreiter in der burgenländischen Lokalzeitung BVZ zitiert.



Insgesamt wird das neue Center auf einer Fläche von 20.000 Quadratmetern rund 25 Shops unterbringen. Laut dem Projektmanager liegen alle erforderlichen Genehmigungen bereits rechtskräftig vor: »Der Baubeginn ist für Herbst 2018 geplant«, so Anreiter. Die Aufschließungsarbeiten sowie eine eigene Auf-und Abfahrt auf die B50 wurden bereits vor Jahren fertiggestellt.

Von: Manuel Friedl