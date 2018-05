Seit 2008 besteht die Zusammenarbeit zwischen dem Traditionshaus Palmers und Karstadt mittlerweile: Zusätzlich zu den bestehenden Shop-in-Shops in den Karstadt-Häusern will man nun in weiteren acht Filialen in Deutschland das Palmers-Sortiment anbieten: in Köln, Hamburg-Wandsbek, Kiel, Münster, Bielefeld, München, Singen und Düsseldorf. Die Kundinnen können hier in Zukunft die aktuellsten Kollektionen kaufen, u.a. diverse Basics sowie die Art Nouveau-Linie. Für den Verkauf werden eigene Palmers-Mitarbeiterinnen engagiert.



Neues Ladenbaukonzept



Palmers tritt in den Karstadt-Wäscheabteilungen mit eigenem Ladenbau auf, der erst kürzlich in Österreich lanciert wurde. Böden in einem hellen Beige in Kombination mit roséfarbenen Wänden und umrahmt von Holzkörpern sollen an das Palmers-Shopdesign von anno dazumal erinnern. Derzeit stellt man auch in Österreich einige Stores auf das neue Konzept um.



Bis Ende 2018 will die Familie Wieser - Eigentümer der Palmers Textil AG - insgesamt 40 Shops revitalisieren oder neu eröffnen. 20 Stores davon werden im Raum CEE eröffnet.

Von: Christiane Marie Jördens