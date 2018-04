Bereits Ende März wurden 99 % der Anteile am Outlet Center Brenner an Invesco Real Estate verkauft, nur 1 % des Shopping Centers verbleiben bei der Pema-Gruppe.

»Ein Verkauf war zwar noch nicht geplant, bei dieser unternehmerischen Entscheidung hat die Kosten-/Nutzen-Abwägung den Ausschlag gegeben. Das Bekenntnis des neuen Eigentümers zum 100% standortgebundenen Outlet Centers garantiert den Fortbestand unseres Erfolgsprojektes«, so Nick Huter über die Beweggründe für den Verkauf.

Zum Kaufpreis schweigt man. Für die Mitarbeiter im Brenner Outlet Center soll sich nichts ändern. Laut Nick Huter bleiben alle Arbeitsplätze erhalten.

Der neue Eigentümer

Invesco Real Estate ist ein weltweit tätiger Immobilien-Investor. Das Unternehmen hat auch Niederlassungen in Europa, darunter etwa Deutschland. Dort sitzt auch jene Gesellschaft, die letztlich das Outlet Center übernimmt. Insgesamt verwaltet die Invesco Real Estate in Europa 149 Immobilien mit einem Anlagevermögen von 9 Mrd. Euro. Sie gehört zur börsennotierten US-Investmentgesellschaft Invesco Ltd., die ein Gesamtvermögen von 780 Mrd. Euro verwaltet.

Über das Outlet Center Brenner

Das Outlet Center Brenner wurde 2007 eröffnet und in zwei Baustufen erweitert. 350 Menschen arbeiten dort derzeit. Auf einer Verkaufsfläche von 15.300 Quadratmetern werden insgesamt 70 Shops von internationalen Marken betrieben. 2017 Jahr erwirtschaftete das Outlet Center laut Nick Huter einen Nettoumsatz von rund 55 Millionen Euro. Im ersten Quartal 2018 sei der Umsatz um weitere 25 % gewachsen. Für 2018 erwartet man sich über 2 Millionen Besucher und ein Umsatz von über 2 Millionen Euro.

